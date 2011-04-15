Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 апреля 2019 года.



СИРИЙСКИЕ СУТОЧНЫЕ ПРОПЛЫЛИ МИМО МОРЯКОВ

УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА КОРАБЛЯХ ОТКАЗАЛИСЬ СЧИТАТЬ КОМАНДИРОВКОЙ И ОПЛАЧИВАТЬ





Как стало известно "Ъ", члены экипажей сразу трех кораблей Черноморского флота потребовали выплатить им суточные за командировки в Сирию, а после отказа подали коллективный иск в суд. Офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тыс. руб., а моряки-контрактники - по 200 тыс. руб. каждому. Однако суд решил, что поход на корабле, согласно приказу Минобороны от 2011 года, не является командировкой, поэтому суточные морякам за участие в военных действиях в Сирии не положены.





БРОКЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НА РОЗНИЦУ

ИНВЕСТКОМПАНИИ ЗАРАБОТАЛИ НА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРАХ



"Ъ" впервые составил рейтинг инвестиционных компаний по выручке от услуг на финансовом рынке. Брокеры на фоне хорошей конъюнктуры фондового рынка демонстрируют рост доходов, которые достигли почти 28 млрд руб. При этом нередко выручка от предоставления услуг частным инвесторам замещает доходы от корпоративных клиентов.





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"AK&M" от 22.04.2019