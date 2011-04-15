Проблемы развития моногородов по-прежнему требуют решения, Счетная палата

Механизм поддержки и развития моногородов необходимо изменить, а цели и задачи государственной помощи - пересмотреть. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



С 2016 года решение проблем монопрофильных территорий - одно из основных направлений стратегического развития России до 2025 года. В том же 2016 году стартовала приоритетная программа. Однако она завершилась на 7 лет раньше срока - 1 января 2019 года. Основная задача - диверсифицированное и стабильное развитие моногородов - так и не достигнута.



"Программа реализовывалась без учета стратегических национальных приоритетов. В частности, она не была нацелена на достижение показателей, определенных в указе президента РФ от 7 мая 2012 года N 596, по созданию высокопроизводительных рабочих мест и стимулированию роста производительности труда. Не учитывала программа и принцип диверсифицированного подхода к господдержке моногородов в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей", - отметил на коллегии аудитор Сергей Агапцов.



Важный показатель неэффективности программы - мнение жителей: более половины из них по-прежнему оценивают ситуацию в своем моногороде как "кризисную". При этом Минэкономразвития отчиталось об успешном выполнении программы, с чем не вполне согласна Счетная палата.



"Есть серьезные замечания к методике расчета показателей Программы и их значениям результативности с точки зрения обоснованности и достоверности. Причем проверить достоверность данных в отчете невозможно, поскольку отсутствует публичный источник информации", - отметил С.Агапцов.



Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест Министерство учитывало также и временные места. В результате данный показатель почти вдвое превысил плановый и составил 406.5 тыс. рабочих мест. При этом более чем в половине моногородов уровень регистрируемой безработицы в это время был выше среднероссийского, а число трудоспособного населения сократилось на 353.6 тыс. человек. Причем покидают моногорода наиболее квалифицированные кадры - бывшие работники градообразующих предприятий.



Другой показатель - объем инвестиций в монопрофильные территории. Минэкономразвития оценило его в 1.8 трлн руб., что более чем в 10 раз превосходит план. Однако такой эффект получился за счет сложения всех источников средств, включая кредиты и средства граждан на долевое строительство. При этом, по данным государственной автоматизированной информационной системы "Управление", сумма оказалась меньше на 1 трлн руб. Анализ данных Федеральной налоговой службы и вовсе показал снижение предпринимательской деятельности в моногородах за время Программы. Число ликвидированных организаций тогда превышало количество созданных, из оставшихся многие не вели свою деятельность.



По мнению Счетной палаты, мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу улучшения роста благополучия их жителей. По мнению аудитора, "рост есть, но только фрагментарно". "Тему моногородов нельзя снимать с текущей повестки деятельности правительства. Меры поддержки монопрофильных территорий должны быть интегрированы в систему стратегических целей и задач, определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года N 204, а также отраслевых документов стратегического планирования", - отметил С.Агапцов.



"AK&M" от 22.04.2019