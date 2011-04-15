Газпром в 2018 году добыл 497.6 млрд куб. м газа, В.Маркелов

Газпром в 2018 году добыл 497.6 млрд куб. м газа, 15.9 млн т газового конденсата и 40.9 млн т нефти. Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в интервью журналу "Газпром".



По его словам, в текущем году планируется добыть 495 млрд куб. м газа, 15.7 млн т конденсата и 41.8 млн т нефти. При необходимости или в случае резкого роста спроса Газпром может увеличить объёмы добычи газа, но не более чем на 20% от проектных показателей месторождений. Это ограничение было установлено Минприроды в 2016 году.



Также он отметил, что в 2019 году планируется добыть из ачимовских залежей 11.1 млрд куб. м газа и 4.8 млн т газового конденсата. При этом возможно увеличение добычи до 13.2 млрд куб. м газа и 5.6 млн т конденсата.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.







"AK&M" от 22.04.2019