"Домодедово" открыл продажи единых крымских билетов

Московский аэропорт "Домодедово" открыл на tickets.dme.ru продажи билетов на мультимодальные перевозки - авиаперелёт плюс автобус - в города Крыма. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Сервис, запущенный совместно с партнёром "Агент.ру", позволяет на портале по продаже билетов забронировать одновременно перелёт из "Домодедов"о и трансфер на автобусе из аэропорта прилёта на один из курортов и обратно. На эту поездку на tickets.dme.ru будет оформлен единый билет. Мультимодальная перевозка гарантирует пассажиру удобную стыковку. Перевозчик Fly&Bus подбирает трансфер по времени прилета и обеспечивает комфортную и безопасную поездку на автобусе.



Сейчас услуга доступна пассажирам, прилетающим в аэропорт Симферополя. От терминала они могут на автоэкспрессе отправиться в один из 10 пунктов назначения, расположенных в разных районах Крымского полуострова, в том числе в Алуште, Гурзуфе, Евпатории, Саках, Севастополе и Ялте. С 30 апреля на сайте dme.ru можно будет приобрести единые билеты в города Крыма через аэропорт Анапы.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.





"AK&M" от 22.04.2019