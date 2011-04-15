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22/04/2019
14:21

Средний размер выданных потребкредитов в I квартале увеличился на 24.3% до 170.3 тыс. руб.

Средний размер выданных потребительских кредитов в I квартале 2019 года увеличился на 24.3% до 170.3 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объёмам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (405.9 тыс. руб.), Московской области (279.6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (275.5 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (240.6 тыс. руб.) и Ленинградской области (202.7 тыс. руб.).

Наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов зафиксирован в Алтайском крае (111.5 тыс. руб.), Удмуртской Республике (120.2 тыс. руб.), Кемеровской области (128.3 тыс. руб.), Республике Башкортостан (131.2 тыс. руб.) и Оренбургской области (132.1 тыс. руб.).


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