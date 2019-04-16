ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 апреля в размере 63.7860 руб. против 63.9602 руб. на 20 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.04.19 - 63.9602 руб.

19.04.19 - 64.0688 руб.

18.04.19 - 63.9450 руб.

17.04.19 - 64.2422 руб.

16.04.19 - 64.2469 руб.





























































































































































































































"AK&M" от 22.04.2019