Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 апреля

Банк России установил на 23 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5241

1 Азербайджанский манат 37.5986

100 Армянских драмов 13.2309

1 Белорусский рубль 30.5459

1 Болгарский лев 36.6713

1 Бразильский реал 16.2409

100 Венгерских форинтов 22.3913

1000 Вон Республики Корея 55.8816

10 Гонконгских долларов 81.3047

10 Датских крон 96.0647

1 Доллар США 63.7860

1 Евро 71.7210

100 Индийских рупий 91.6953

100 Казахстанских тенге 16.9014

1 Канадский доллар 47.7333

100 Киргизских сомов 91.3936

10 Китайских юаней 95.0229

10 Молдавских леев 35.8348

1 Новый туркменский манат 18.2506

10 Норвежских крон 75.0132

1 Польский злотый 16.7580

1 Румынский лей 15.0712

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.4865

1 Сингапурский доллар 47.0121

10 Таджикских сомони 67.6416

1 Турецкая лира 10.9122

10000 Узбекских сумов 75.4608

10 Украинских гривен 23.8765

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.8899

10 Чешских крон 27.9090

10 Шведских крон 68.5237

1 Швейцарский франк 62.8495

10 Южноафриканских рэндов 45.2280

100 Японских иен 56.9950

"AK&M" от 22.04.2019