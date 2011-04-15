Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 апреля

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Банк России установил на 23 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5241
1 Азербайджанский манат 37.5986
100 Армянских драмов 13.2309
1 Белорусский рубль 30.5459
1 Болгарский лев 36.6713
1 Бразильский реал 16.2409
100 Венгерских форинтов 22.3913
1000 Вон Республики Корея 55.8816
10 Гонконгских долларов 81.3047
10 Датских крон 96.0647
1 Доллар США 63.7860
1 Евро 71.7210
100 Индийских рупий 91.6953
100 Казахстанских тенге 16.9014
1 Канадский доллар 47.7333
100 Киргизских сомов 91.3936
10 Китайских юаней 95.0229
10 Молдавских леев 35.8348
1 Новый туркменский манат 18.2506
10 Норвежских крон 75.0132
1 Польский злотый 16.7580
1 Румынский лей 15.0712
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.4865
1 Сингапурский доллар 47.0121
10 Таджикских сомони 67.6416
1 Турецкая лира 10.9122
10000 Узбекских сумов 75.4608
10 Украинских гривен 23.8765
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.8899
10 Чешских крон 27.9090
10 Шведских крон 68.5237
1 Швейцарский франк 62.8495
10 Южноафриканских рэндов 45.2280
100 Японских иен 56.9950
"AK&M" от 22.04.2019