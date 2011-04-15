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22/04/2019
15:05

Совет Федерации уточнил уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 264 и 2641 Уголовного кодекса, уточняющие уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Вносятся изменения, согласно которым предусматривается ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц, лицом, скрывшимся с места совершения преступления (действующая редакция предусматривает в качестве субъекта преступления лицо, находящееся в состоянии опьянения).

Кроме того, вносится уточняющее изменение, которое предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, в том числе имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

Вносятся соответствующие изменения в статью 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Уточняется административная ответственность за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся.



"AK&M" от 22.04.2019
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