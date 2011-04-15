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22/04/2019
17:33

ФАС предложила региональным энергетическим комиссиям увеличить количество маршрутов пригородного железнодорожного транспорта

ФАС рекомендовала региональным энергетическим комиссиям при принятии тарифных решений на очередной период регулирования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении совместно с органами власти и субъектами регулирования оценить целесообразность увеличения количества маршрутов в интересах пассажиров. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Арендуя вагоны компании платят РЖД определенную сумму в год. Если увеличить количество маршрутов, то, скорее всего, снизится ставка на 1 пассажира, компания сможет получить больше прибыли и отпадет необходимость дополнительного субсидирования и увеличения тарифов. Мы предлагаем региональным энергетическим комиссиям просчитать оптимальное количество маршрутов, которое будет выгодным и компаниям, и пассажирам", - прокомментировал замглавы ФАС Александр Редько.

Производить расчёты ФАС предлагает с использованием утверждённых методик.



"AK&M" от 22.04.2019
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