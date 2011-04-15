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22/04/2019
14:57

Московская Биржа расширяет инструментарий валютного рынка

Московская Биржа расширяет инструментарий валютного рынка, свидетельствует сообщение биржи.

С 22 апреля 2019 года на валютном рынке Московской Биржи стартует Сервис мэтчинга по средневзвешенному курсу "доллар США – российский рубль", соответствующему официальному курсу Банка России. Стартует также "Экспериментальный стакан" на валютную пару "доллар США – российский рубль".

Расширяется инструментарий по валютной паре "японская иена – российский рубль". В проект по доступу к глобальной OTC-ликвидности добавляются новые валютные пары – "доллар США – китайский юань" и "доллар США – турецкая лира".

Сервис мэтчинга по средневзвешенному курсу доллара позволит участникам заключать сделки по курсу доллара США расчётами Т+1, который устанавливается на Московской Бирже в 11:30 и соответствует официальному курсу Банка России. Это расширяет возможности банков, брокеров, их клиентов и участников внешнеэкономической деятельности по проведению конверсионных операций и реализации валютной выручки.

Для стимулирования ликвидности биржевого валютного рынка, проработки технологий мэтчинга и оценки их влияния на ликвидность участникам валютного рынка доступен экспериментальный стакан на пару "доллар США – российский рубль". Минимальный размер лота - $1 млн. При вводе заявки применяется искусственная задержка продолжительностью 2-5 мс, формируемая случайным образом, что позволяет устранить арбитраж в техническом доступе разных участников. Транзакции cancel передаются без задержек.

Расширяется инструментарий по валютной паре "японская иена – российский рубль". К инструменту TOD (расчётами Т0) добавляются инструменты TOM (расчётами Т+1) и однодневный своп TODTOM.

Проект по доступу к глобальной OTC-ликвидности пополняется двумя новыми валютными парами: "доллар США – китайский юань" с датой расчётов Т+2 и "доллар США – турецкая лира" с датой расчётов Т+1 к доступным ранее "евро – доллар США" и "фунт стерлингов – доллар США". Кроме того, участники получили возможность подключения к ОТС-режиму через FIX-протокол, общемировой стандарт, применяющийся на всех рынках биржи.

Биржа реализовала проект по доступу к глобальной валютной ликвидности в декабре 2018 года. Клиенты биржи получили возможность заключать внебиржевые сделки с валютными парами с использованием биржевой инфраструктуры и интерфейсов валютного рынка по котировкам крупнейших международных банков – провайдеров ликвидности. Клиринг и расчеты по сделкам осуществляет НКЦ, выполняющий функции центрального контрагента, что гарантирует участникам исполнение заключенных внебиржевых сделок.

"AK&M" от 22.04.2019
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