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Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Тройка-Д Банка" (Москва). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.
АСВ начнёт приём заявлений о выплате возмещения, а также выплаты вкладчикам кредитной организации Тройка-Д Банка" через Россельхозбанк 29 апреля 2019 года.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тройка-Д Банка" 17 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 22.04.2019