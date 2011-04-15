Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Тройка-Д Банка" (Москва). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



АСВ начнёт приём заявлений о выплате возмещения, а также выплаты вкладчикам кредитной организации Тройка-Д Банка" через Россельхозбанк 29 апреля 2019 года.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тройка-Д Банка" 17 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 22.04.2019