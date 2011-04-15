ЦБ объявил учётную цену золота на 23 апреля - 2616.16 руб./г против 2623.21 руб./г на 20 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2616.16 руб./грамм
Серебро: - 30.67 руб./грамм
Платина: - 1825.18 руб./грамм
Палладий: - 2860.82 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
Золото 2657.89 2651.50 2623.51 2629.41 2623.21
Серебро 30.85 30.87 30.84 30.81 30.75
Платина 1836.30 1834.10 1817.40 1820.91 1830.17
Палладий 2831.92 2829.64 2800.11 2852.90 2868.63