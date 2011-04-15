Розничный кредитный портфель ВТБ с начала года вырос на 5% до 2.96 трлн руб. За I квартал банк нарастил свою долю на рынке на 0.13 п. п. до 19.06%. Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека. Об этом говорится в сообщении банка.



За первые три месяца банк выдал рекордное количество кредитов наличными - свыше 338 тыс. на 217 млрд руб., что более чем на 60% превышает результат за I квартал прошлого года. Портфель кредитов наличными достиг 1.26 трлн руб. Ипотечные продажи выросли на 53% до 148 млрд руб. Портфель жилищных кредитов составил 1.46 трлн руб..



В рамках автокредитования выдачи увеличились на 13% до 17 млрд руб. Количество оформленных кредитных карт выросло в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 318 тыс. Это стало рекордным показателем за всю историю работы банка.



Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос за первый квартал до 4.65 трлн руб. Ресурсный портфель банка достиг 3.92 трлн руб., портфель инвестиционных продуктов - 726 млрд. ВТБ является одним из лидеров в привлечении средств: доля банка на рынке в этом сегменте увеличилась с начала года на 0.37 п.п. до 13.92%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 22.04.2019