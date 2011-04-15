Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/04/2019
17:06

Кабмин разрешил достраивать дома без эскроу-счетов

Правительство РФ утвердило критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома или другого объекта недвижимости и количество заключённых договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право привлекать денежные средства участников долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Утверждена методика определения соответствия многоквартирного дома, другого объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и других объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям и перечень документов, необходимых для определения такого соответствия.

Критерий степени готовности проекта строительства установлен в размере не менее 30% за исключением ряда случаев.

Если проект строительства реализуется в рамках договоров о развитии застроенной территории, комплексном освоении (развитии) территории, других договоров, которыми предусмотрены обязательства застройщика по строительству и передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность и (или) снос ветхого и аварийного жилья, то степень готовности проекта строительства должна составлять не менее 15%.

Если проект строительства реализуется застройщиком, включённым в перечень системообразующих организаций, при условии, что общая площадь возводимых им многоквартирных домов составляет не менее 4 млн кв. м и объекты строительства находятся на территориях не менее четырёх субъектов Федерации, либо застройщиком, заключившим соглашение о завершении строительства проблемного объекта и исполнении обязательств перед пострадавшими гражданами, то степень готовности проекта должна составлять не менее 6%.

Критерий количества заключённых договоров долевого участия установлен в размере, подтверждающем передачу участникам долевого строительства по таким договорам не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Высшим органам исполнительной власти субъектов Федерации предоставляется право уточнять значения критериев, а также случаи их применения на основании соглашения, заключаемого ими с уполномоченным Правительством России федеральным органом исполнительной власти. Соглашение может быть заключено при наличии закона или другого нормативного правового акта, устанавливающего обязательство субъекта РФ по финансированию завершения строительства.

"AK&M" от 22.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100