Кабмин разрешил достраивать дома без эскроу-счетов

Правительство РФ утвердило критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома или другого объекта недвижимости и количество заключённых договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право привлекать денежные средства участников долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Утверждена методика определения соответствия многоквартирного дома, другого объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и других объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям и перечень документов, необходимых для определения такого соответствия.



Критерий степени готовности проекта строительства установлен в размере не менее 30% за исключением ряда случаев.



Если проект строительства реализуется в рамках договоров о развитии застроенной территории, комплексном освоении (развитии) территории, других договоров, которыми предусмотрены обязательства застройщика по строительству и передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность и (или) снос ветхого и аварийного жилья, то степень готовности проекта строительства должна составлять не менее 15%.



Если проект строительства реализуется застройщиком, включённым в перечень системообразующих организаций, при условии, что общая площадь возводимых им многоквартирных домов составляет не менее 4 млн кв. м и объекты строительства находятся на территориях не менее четырёх субъектов Федерации, либо застройщиком, заключившим соглашение о завершении строительства проблемного объекта и исполнении обязательств перед пострадавшими гражданами, то степень готовности проекта должна составлять не менее 6%.



Критерий количества заключённых договоров долевого участия установлен в размере, подтверждающем передачу участникам долевого строительства по таким договорам не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.



Высшим органам исполнительной власти субъектов Федерации предоставляется право уточнять значения критериев, а также случаи их применения на основании соглашения, заключаемого ими с уполномоченным Правительством России федеральным органом исполнительной власти. Соглашение может быть заключено при наличии закона или другого нормативного правового акта, устанавливающего обязательство субъекта РФ по финансированию завершения строительства.



"AK&M" от 22.04.2019