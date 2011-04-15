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22/04/2019
18:21

Д.Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы

Правительство РФ утвердило федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основные цели программы - комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Направления реализации программы: биобезопасность и обеспечение технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, медицины, промышленной микробиологии.

Программой предусмотрены создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, проводящих исследования в области генетических технологий, их техническая поддержка, проведение научных исследований и разработок с применением генетических технологий, включая разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.

Ожидается, что в результате реализации программы будут созданы научно-технологические заделы для медицины, сельского хозяйства и промышленности.

С использованием технологий генетического редактирования будут разработаны линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованных в реальном секторе экономики.

Предполагаются также разработка с помощью генетических технологий in vitro и in vivo моделей заболеваний человека, функционирование биоресурсных центров, обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов коллекций в соответствии с мировыми стандартами, создание биоинформационных и генетических баз данных, создание не менее трёх центров геномных исследований мирового уровня. Будет обеспечена разработка биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.


"AK&M" от 22.04.2019
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