Д.Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы

Правительство РФ утвердило федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Основные цели программы - комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.



Направления реализации программы: биобезопасность и обеспечение технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, медицины, промышленной микробиологии.



Программой предусмотрены создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, проводящих исследования в области генетических технологий, их техническая поддержка, проведение научных исследований и разработок с применением генетических технологий, включая разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.



Ожидается, что в результате реализации программы будут созданы научно-технологические заделы для медицины, сельского хозяйства и промышленности.



С использованием технологий генетического редактирования будут разработаны линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованных в реальном секторе экономики.



Предполагаются также разработка с помощью генетических технологий in vitro и in vivo моделей заболеваний человека, функционирование биоресурсных центров, обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов коллекций в соответствии с мировыми стандартами, создание биоинформационных и генетических баз данных, создание не менее трёх центров геномных исследований мирового уровня. Будет обеспечена разработка биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.





"AK&M" от 22.04.2019