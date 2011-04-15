Ингосстрах в Москве и Московской области за 2018 год собрал 55.4 млрд руб.

Объём премии, собранной Ингосстрахом в Москве и Московской области за 2018 год, составил 55.4 млрд руб., что на 5% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ингосстраха.



Объём страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 44.2 млрд руб. (прирост 7%), в том числе сборы по личному страхованию - 8.3 млрд руб. (прирост 13%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 32.2 млрд руб. (прирост 6%), страхованию ответственности - 3.7 млрд руб. (прирост 7%). Сбор страховой премии по ОСАГО - 11.1 млрд руб.



Объём страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 79.2 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 74.2 млн руб. (прирост 43%).



Выплаты Ингосстраха в Москве и Московской области за 2018 год составили 27.9 млрд руб., что на 5% превышает показатели 2017 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 5.3 млрд руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 16.8 млрд руб., добровольному страхованию ответственности - 1.7 млрд руб.. Выплаты по ОСАГО - 4 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 13.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 5,3 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Москве и Московской области стали страхование финансовых рисков, страхование грузов, страхование имущества физических лиц.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.04.2019