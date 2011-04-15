Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/04/2019
17:17

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах, дающий право на ипотечные каникулы заёмщику - физическому лицу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон определяет условия, при которых заёмщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы: сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ с учётом региональных особенностей (до установления - не превышает 15 млн руб.); ранее заёмщик не использовал данное право по тому же договору; предметом ипотеки является единственное жилье заёмщика; заёмщик оказывается в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям законом отнесены потеря работы, признание заёмщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заёмщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заёмщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.

В свою очередь закон обязывает кредитора рассмотреть требование заёмщика об установлении льготного периода в срок не позднее 5 рабочих дней после получения заявления.

Согласно предложенным поправкам, в течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению.

По окончании льготного периода заёмщик возобновляет платежи на первоначальных условиях - с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности.

Те платежи, которые должны были быть уплачены заёмщиком согласно первоначальным условиям, но не были уплачены в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им в конце срока кредитного договора. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул.

В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заёмщиком права на "ипотечные каникулы" не приводит к ухудшению его кредитной истории.

Закон также урегулировал вопросы обращения закладных и ипотечных ценных бумаг в условиях использования заёмщиком права на ипотечные каникулы.

"AK&M" от 22.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100