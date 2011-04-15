Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах, дающий право на ипотечные каникулы заёмщику - физическому лицу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон определяет условия, при которых заёмщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы: сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ с учётом региональных особенностей (до установления - не превышает 15 млн руб.); ранее заёмщик не использовал данное право по тому же договору; предметом ипотеки является единственное жилье заёмщика; заёмщик оказывается в трудной жизненной ситуации.



К трудным жизненным ситуациям законом отнесены потеря работы, признание заёмщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заёмщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заёмщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.



В свою очередь закон обязывает кредитора рассмотреть требование заёмщика об установлении льготного периода в срок не позднее 5 рабочих дней после получения заявления.



Согласно предложенным поправкам, в течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению.



По окончании льготного периода заёмщик возобновляет платежи на первоначальных условиях - с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности.



Те платежи, которые должны были быть уплачены заёмщиком согласно первоначальным условиям, но не были уплачены в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им в конце срока кредитного договора. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул.



В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заёмщиком права на "ипотечные каникулы" не приводит к ухудшению его кредитной истории.



Закон также урегулировал вопросы обращения закладных и ипотечных ценных бумаг в условиях использования заёмщиком права на ипотечные каникулы.



"AK&M" от 22.04.2019