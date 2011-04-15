Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 апреля 2019 года.



ОСТРОВ - РУССКИЙ, ВОЖДЬ - КОРЕЙСКИЙ

КИМ ЧЕН ЫН ПРИБУДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОК ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ





Как стало известно "Ъ", в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран "Пояса и пути". А лидер КНДР, как стало известно "Ъ", покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.





СУДЕБНЫЙ КВАРТАЛ ЖДЕТ ПРИГОВОРА

ПРОЕКТ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН В ПОЛЬЗУ ПАРКА



Как стало известно "Ъ", сегодня президент Владимир Путин может объявить об изменении проекта строительства в Санкт-Петербурге административного и жилого комплекса Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Стройка, запланированная в 2012 году на месте химического производства, до сих пор остается на стадии нулевого цикла и вызывает вопросы экологов. При этом субподрядчики управделами президента (УДП) для этого проекта официально не выбраны. Источники "Ъ" в различных ветвях власти предполагают, что на месте судебного квартала будет решено разбить парк, как предлагалось ранее генпланом развития города.





ОТДАТЬ ДЕНЬГИ КАНДИДАТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

МОСКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ МЕНЯЮТ СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАМПАНИИ





Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму (МГД) законопроект, позволяющий провести дистанционное электронное голосование на выборах в столичный парламент 8 сентября. Сегодня депутаты МГД обсудят эту инициативу и предложение Мосгоризбиркома (МГИК) увеличить размер и схему формирования избирательных фондов, в частности предложение увеличить процент отчислений от юридических лиц с 3% до 50%.





НЕДВИЖИМОСТЬ ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА ПРИШЛА В ДВИЖЕНИЕ

ВСЕ, ЧТО ОСТАВИЛ ХОЗЯИН ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА В РОССИИ, ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ





"Ъ" стало известно, что в ближайшее время на торги будет выставлена недвижимость экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного личным банкротом. Среди объектов две многокомнатные квартиры в генеральском доме на Кутузовском проспекте, частные дома в подмосковной Апрелевке и даже земля в Сколково, выделенная под нереализованный проект гольф-клуба.





ЧЕЧЕНСКИЙ ОПЕРАТИВНИК НЕ СОШЕЛ ЗА КИЛЛЕРА

ОПРАВДАНЫ УЧАСТНИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОДГОТОВКИ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ



Присяжные единогласно оправдали бывшего оперативника УФСБ Чечни и двух его подельников, готовивших, по версии следствия, заказное убийство в Москве крупного воронежского предпринимателя. Представители потерпевшего назвали вердикт "шокирующим". Бывшие обвиняемые, которых освободили в зале суда, рассчитывают на свою реабилитацию.





НЕПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

ГРАЖДАНЕ ДО СИХ ПОР СМОТРЯТ НА РЕФОРМЫ С НЕДОВЕРИЕМ



Спустя треть века горбачевскую перестройку не одобряют 48% респондентов в РФ, зафиксировал "Левада-центр". В то же время большинство признает: сейчас можно "говорить все, что думаешь", и вести политическую деятельность. Коммунисты признают: если речь о гражданских свободах, то позитивное мнение о перестройке будет преобладать.





ПРАВОЗАЩИТНИКУ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ РАЗГОВОР С МАЙКЛОМ КАЛВИ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС НЕ ПОЗВОЛИТ ЧЛЕНУ ОНК ПОСЕЩАТЬ "МАТРОССКУЮ ТИШИНУ"





Как стало известно "Ъ", члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгению Еникееву запретили посещать СИЗО N 1 ("Матросская Тишина"). Основанием стало то обстоятельство, что правозащитник в беседе с содержавшимся в свое время в изоляторе бизнесменом Майклом Калви допускал вопросы, не предусмотренные правилами. Это обстоятельство позволило следственным органам перевести правозащитника в свидетели по делу о хищении в банке "Восточный".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.04.2019