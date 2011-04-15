Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/04/2019
10:35

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 апреля 2019 года.

ОСТРОВ - РУССКИЙ, ВОЖДЬ - КОРЕЙСКИЙ
КИМ ЧЕН ЫН ПРИБУДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОК ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ


Как стало известно "Ъ", в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран "Пояса и пути". А лидер КНДР, как стало известно "Ъ", покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.


СУДЕБНЫЙ КВАРТАЛ ЖДЕТ ПРИГОВОРА
ПРОЕКТ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН В ПОЛЬЗУ ПАРКА

Как стало известно "Ъ", сегодня президент Владимир Путин может объявить об изменении проекта строительства в Санкт-Петербурге административного и жилого комплекса Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Стройка, запланированная в 2012 году на месте химического производства, до сих пор остается на стадии нулевого цикла и вызывает вопросы экологов. При этом субподрядчики управделами президента (УДП) для этого проекта официально не выбраны. Источники "Ъ" в различных ветвях власти предполагают, что на месте судебного квартала будет решено разбить парк, как предлагалось ранее генпланом развития города.


ОТДАТЬ ДЕНЬГИ КАНДИДАТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ
МОСКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ МЕНЯЮТ СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАМПАНИИ


Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму (МГД) законопроект, позволяющий провести дистанционное электронное голосование на выборах в столичный парламент 8 сентября. Сегодня депутаты МГД обсудят эту инициативу и предложение Мосгоризбиркома (МГИК) увеличить размер и схему формирования избирательных фондов, в частности предложение увеличить процент отчислений от юридических лиц с 3% до 50%.


НЕДВИЖИМОСТЬ ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА ПРИШЛА В ДВИЖЕНИЕ
ВСЕ, ЧТО ОСТАВИЛ ХОЗЯИН ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА В РОССИИ, ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ


"Ъ" стало известно, что в ближайшее время на торги будет выставлена недвижимость экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного личным банкротом. Среди объектов две многокомнатные квартиры в генеральском доме на Кутузовском проспекте, частные дома в подмосковной Апрелевке и даже земля в Сколково, выделенная под нереализованный проект гольф-клуба.


ЧЕЧЕНСКИЙ ОПЕРАТИВНИК НЕ СОШЕЛ ЗА КИЛЛЕРА
ОПРАВДАНЫ УЧАСТНИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОДГОТОВКИ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ

Присяжные единогласно оправдали бывшего оперативника УФСБ Чечни и двух его подельников, готовивших, по версии следствия, заказное убийство в Москве крупного воронежского предпринимателя. Представители потерпевшего назвали вердикт "шокирующим". Бывшие обвиняемые, которых освободили в зале суда, рассчитывают на свою реабилитацию.


НЕПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
ГРАЖДАНЕ ДО СИХ ПОР СМОТРЯТ НА РЕФОРМЫ С НЕДОВЕРИЕМ

Спустя треть века горбачевскую перестройку не одобряют 48% респондентов в РФ, зафиксировал "Левада-центр". В то же время большинство признает: сейчас можно "говорить все, что думаешь", и вести политическую деятельность. Коммунисты признают: если речь о гражданских свободах, то позитивное мнение о перестройке будет преобладать.


ПРАВОЗАЩИТНИКУ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ РАЗГОВОР С МАЙКЛОМ КАЛВИ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС НЕ ПОЗВОЛИТ ЧЛЕНУ ОНК ПОСЕЩАТЬ "МАТРОССКУЮ ТИШИНУ"


Как стало известно "Ъ", члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгению Еникееву запретили посещать СИЗО N 1 ("Матросская Тишина"). Основанием стало то обстоятельство, что правозащитник в беседе с содержавшимся в свое время в изоляторе бизнесменом Майклом Калви допускал вопросы, не предусмотренные правилами. Это обстоятельство позволило следственным органам перевести правозащитника в свидетели по делу о хищении в банке "Восточный".


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 23.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100