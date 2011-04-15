В центре Москвы с 8 мая изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, участок улицы 3-я Тверская-Ямская от переулка Александра Невского до улицы Чаянова станет двусторонним. На участке улицы 3-я Тверская-Ямская будет изменено направление движения. Проехать по этому участку можно будет в направлении от Оружейного переулка до улицы Чаянова. В противоположном направлении можно будет проехать по улице 4-я Тверская-Ямская. Направление движения по ней будет изменено. Проезд по ней будет осуществляться от улицы Чаянова в сторону Оружейного переулка.



Также ожидается снижение загруженности в Оружейном переулке.

"AK&M" от 23.04.2019