Российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации. Об этом говорится в материалах МИД РФ и Ростуризма.



"Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей", - рекомендует ведомство.



Напомним, 21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов, прогремевших в крупных отелях Коломбо, а также католических церквях столицы, Негомбо и Баттикалоа. Информация о погибших и пострадавших россиянах отсутствует.



С 23 апреля 2019 года до особого распоряжения введён режим чрезвычайного положения на территории всей страны в связи с повышенной террористической угрозой.



"AK&M" от 23.04.2019