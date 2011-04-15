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23/04/2019
12:05

Российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки

Российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации. Об этом говорится в материалах МИД РФ и Ростуризма.

"Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей", - рекомендует ведомство.

Напомним, 21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов, прогремевших в крупных отелях Коломбо, а также католических церквях столицы, Негомбо и Баттикалоа. Информация о погибших и пострадавших россиянах отсутствует.

С 23 апреля 2019 года до особого распоряжения введён режим чрезвычайного положения на территории всей страны в связи с повышенной террористической угрозой.

"AK&M" от 23.04.2019
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