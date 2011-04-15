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Во Франции, Великобритании и Испании возможны задержки авиарейсов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Так, во Франции 24-26 апреля 2019 года планируются забастовки бортпроводников авиакомпании Norwegian Air в аэропорту Шарль-де-Голль (CDG).
В Великобритании ожидаются забастовки работников аэропортов в Лондоне: 26-29 апреля 2019 года в Лутоне (LTN) и 26 апреля - 3 мая 2019 года - в Хитроу (LHR).
В Испании до 28 апреля планируются общенациональные забастовки работников железнодорожного, водного и авиатранспорта.
"AK&M" от 23.04.2019