Subaru отзывает более 50 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Субару Мотор" отзывает 52.043 тыс. транспортных средств марки Subaru. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, отзыву подлежат 12.723 тыс. автомобиля Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH/SJ), BRZ (ZC), реализованных в 2012-2014 годах. Причиной отзыва транспортных средств является возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. На транспортных средствах необходимо произвести замену клапанных пружин двигателя.



Также отзыву подлежат 39.320 тыс. автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), реализованных в 2009-2016 годах. Причиной отзыва транспортных средств является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами, может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости. В результате, из-за нарушения контакта в выключателе во время движения загораются предупреждающая лампа системы EyeSight и предупреждающая лампа системы VDC (для автомобилей, оснащенных системой EyeSight или системой VDC); стоп-сигналы не загораются; на парковке дгатель не запускается (для автомобилей, оснащенных функцией запуска/остановки двигателя при помощи кнопки); рычаг селектора не переводится из положения "P" (только автомобили с AT/CVT). На всех транспортных средствах, подпадающих под данную кампанию, будут выполнены работы по замене выключателя стоп-сигналов на модифицированный.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Субару Мотор" является официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке.



"AK&M" от 23.04.2019