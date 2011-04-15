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23/04/2019
11:52

Россельхознадзор выявил незаконный ввоз яблок из Беларуси

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту "Долосцы" Себежского района Псковской области выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию яблок свежих из Республики Беларусь неустановленного происхождения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

При досмотре автотранспортного средства сотрудниками Управления было выявлено что, вместе с картофелем продовольственным в количестве 5 т урожая 2018 года, произведённого в Республике Беларусь, Гродненской области, Кореличского района, находится запрещённая к ввозу в РФ продукция - яблоки свежие в количестве 4 т.

Напомним, что ввоз яблок из Республики Беларусь временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.

Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в РФ без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный Главной Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями, отмечает российское ведомство.

Незаконно ввезённая продукция была уничтожена, нарушитель привлечён к административной ответственности.

"AK&M" от 23.04.2019
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