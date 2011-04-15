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23/04/2019
12:11

Объём инвестиций в Крыму вырос в 10 раз за пять лет, С.Назаров

Объём инвестиций в Крыму вырос в 10 раз за пять лет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, выступая на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума, говорится в материалах МЭР.

"За пять лет в Крыму нам удалось в десятикратном размере увеличить рост инвестиций, что привело в двухкратному росту валового регионального продукта", - сообщил замминистра.

По его словам, за этот период на полуострове также выросла численность населения и продолжительность жизни, и несмотря на ряд трудностей переходного режима, а также нераскрытый в полном объёме потенциал, регион продолжил устойчиво развиваться и демонстрировать хорошие показатели.

С.Назаров отметил, что положительная динамика связана с исполнением мероприятий Федеральной целевой программы развития Крыма, а увеличение притока инвестиций - с режимом свободной экономической зоны.

"На рубль льгот инвесторы вложили 4 рубля - это хороший показатель для инвестиционного роста и привлечения того самого частного капитала", - заявил замглавы ведомства. Он отметил, что сегодня интерес к свободной экономической зоне несколько снизился, ввиду того, что льготный режим по страховым взносам закончил своё действие. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы снова вернуться к нему и с 2020 года восстановить льготный режим, потому что реализация проектов в свободной экономической зоне хорошо себя проявила", - сказал заместитель министра.

Говоря о следующих этапах развития региона, С.Назаров сообщил, что власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года, а также увеличение её финансирования. "Несмотря на тот санкционный режим, и те сложности, которые есть в Крыму, предпосылки к развитию региона, созданные в рамках ФЦП, станут основополагающими в развитии полуострова. И те инвестиционные вложения, которые планируются на следующие пять лет, позволят добиться поставленных целей", - добавил он.


"AK&M" от 23.04.2019
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