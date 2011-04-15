После продолжительных выходных торговая активность на мировых рынках остается слабой, поэтому начало текущей недели выдалось невыразительным. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова.



Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации большого объема корпоративной отчетности в США. Финансовые результаты до конца недели представят Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft. По прогнозам Refinitiv прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале сократится на 1.7% г/г, что станет первым снижением с 2016 года.



Ухудшение тональности потока корпоративных новостей из США способно повысить нервозность на мировых рынках, что заставляет нас умеренно позитивно оценивать перспективы американского рынка.



Также на этой неделе отчитаются и крупнейшие европейские банки: Deutsche Bank, UBS, Barclays, Credit Suisse и Swedbank, что может повлиять на динамику ключевых индексов в Европе. Заслуживает внимания и отошедшая на второй план тема Brexit. Сегодня после перерыва премьер-министр Т.Мэй проведет консультации с представителями партий и попытается найти варианты разрешения кризиса до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент.



Положение Т.Мэй, учитывая значительные внутрипартийные разногласия, выглядит шатким, и может ухудшиться после выборов, поэтому ей необходимо сформировать четкую позицию по выходу из ЕС, которая удовлетворит парламент. По нашему мнению, сага с Brexit еще далека от завершения, несмотря на полученную отсрочку, что добавляет волатильности.



Российский фондовый рынок в начале недели получил значительную поддержку в виде роста нефтяных котировок и крепкого рубля, что позволило индексу МосБиржи приблизиться к историческим максимумам. По нашему мнению, сегодня индекс МосБиржи предпримет еще одну попытку роста и протестирует отметку в 2600 пунктов. Среднесрочно рынок выглядит привлекательно, что подкрепляется высокой дивидендной доходностью, низкими сравнительным метрикам и приутихшим обсуждением санкций.





"AK&M" от 23.04.2019