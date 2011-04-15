В Москве изменится схема движения во время проведения мотофестиваля, который пройдёт 3 и 4 мая. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 23:30 MSK 2 мая до 23:30 MSK 3 мая будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на всей улице Маши Порываевой.



В связи с открытием мотосезона 3 мая с 16:00 MSK до 18:00 MSK будет недоступен для транспорта участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.



Кроме того, с 23:30 MSK 3 мая до 15:00 MSK 4 мая полностью перекроют проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. 4 мая с 11:00 MSK будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. Перекрытия здесь будут снимать по мере проезда мотоколонны. В этот же день с 11:00 MSK до 13:00 MSK перекроют участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.



Мотофестивали начали устраивать в Москве с 2017 года. На Садовом кольце традиционно проходит мотопарад. Движение транспорта ограничивают по маршруту следования колонны. После завершения заезда улицы открывают для автомобилистов. Парад длится в течение одного часа, байкеров сопровождают сотрудники ГИБДД. В мероприятии обычно участвуют 4-5 тыс. мотоциклистов.



"AK&M" от 23.04.2019