Кабмин утвердил новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ

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Правительство РФ утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Подписанным распоряжением утверждена новая редакция стандарта развития конкуренции в субъектах Федерации.
Цель принятого решения - повысить эффективность работы региональных властей в области развития конкуренции.
"AK&M" от 23.04.2019