Кабмин утвердил новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ

Правительство РФ утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Подписанным распоряжением утверждена новая редакция стандарта развития конкуренции в субъектах Федерации.



Цель принятого решения - повысить эффективность работы региональных властей в области развития конкуренции.





"AK&M" от 23.04.2019