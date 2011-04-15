Аэрофлот возобновил продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Аэрофлот возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Воспользоваться субсидируемыми перевозками в классе обслуживания Эконом могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также те, кто имеет удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 2018 год вырос на 11.1% до 55.7 млн по сравнению с годом ранее, авиакомпании "Аэрофлот" - на 8.9% до 35.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.9% по сравнению с прошлым годом, пассажирооборот компании - на 6.7%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизилась на 0.1 процентного пункта до 82.7%, по компании - на 1.3 процентного пункта до 80.5%.



Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: Airbus A320 и Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один самолёт Airbus A321. По состоянию на 31 декабря 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 253 воздушных судна.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2019