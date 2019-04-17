ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 апреля в размере 63.7906 руб. против 63.7860 руб. на 23 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.04.19 - 63.7860 руб.

20.04.19 - 63.9602 руб.

19.04.19 - 64.0688 руб.

18.04.19 - 63.9450 руб.

17.04.19 - 64.2422 руб.































































































































































































































"AK&M" от 23.04.2019