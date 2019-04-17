ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 апреля в размере 71.7453 руб. против 71.7210 руб. на 23 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



23.04.19 - 71.7210 руб.

20.04.19 - 71.9232 руб.

19.04.19 - 72.2440 руб.

18.04.19 - 72.3602 руб.

17.04.19 - 72.6515 руб.











































































"AK&M" от 23.04.2019