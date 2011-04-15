Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 апреля

Банк России установил на 24 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.3806

1 Азербайджанский манат 37.6013

100 Армянских драмов 13.2511

1 Белорусский рубль 30.5525

1 Болгарский лев 36.6992

1 Бразильский реал 16.2103

100 Венгерских форинтов 22.3780

1000 Вон Республики Корея 55.8367

10 Гонконгских долларов 81.3147

10 Датских крон 96.1426

1 Доллар США 63.7906

1 Евро 71.7453

100 Индийских рупий 91.5033

100 Казахстанских тенге 16.8924

1 Канадский доллар 47.7403

100 Киргизских сомов 91.3611

10 Китайских юаней 94.9434

10 Молдавских леев 35.7370

1 Новый туркменский манат 18.2520

10 Норвежских крон 74.8435

1 Польский злотый 16.7364

1 Румынский лей 15.0866

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.4859

1 Сингапурский доллар 47.0016

10 Таджикских сомони 67.5762

1 Турецкая лира 10.9337

10000 Узбекских сумов 75.5915

10 Украинских гривен 23.9095

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9023

10 Чешских крон 27.9110

10 Шведских крон 68.3437

1 Швейцарский франк 62.6504

10 Южноафриканских рэндов 44.8667

100 Японских иен 57.0348







"AK&M" от 23.04.2019