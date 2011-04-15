Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 апреля

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Банк России установил на 24 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.3806
1 Азербайджанский манат 37.6013
100 Армянских драмов 13.2511
1 Белорусский рубль 30.5525
1 Болгарский лев 36.6992
1 Бразильский реал 16.2103
100 Венгерских форинтов 22.3780
1000 Вон Республики Корея 55.8367
10 Гонконгских долларов 81.3147
10 Датских крон 96.1426
1 Доллар США 63.7906
1 Евро 71.7453
100 Индийских рупий 91.5033
100 Казахстанских тенге 16.8924
1 Канадский доллар 47.7403
100 Киргизских сомов 91.3611
10 Китайских юаней 94.9434
10 Молдавских леев 35.7370
1 Новый туркменский манат 18.2520
10 Норвежских крон 74.8435
1 Польский злотый 16.7364
1 Румынский лей 15.0866
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.4859
1 Сингапурский доллар 47.0016
10 Таджикских сомони 67.5762
1 Турецкая лира 10.9337
10000 Узбекских сумов 75.5915
10 Украинских гривен 23.9095
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9023
10 Чешских крон 27.9110
10 Шведских крон 68.3437
1 Швейцарский франк 62.6504
10 Южноафриканских рэндов 44.8667
100 Японских иен 57.0348
"AK&M" от 23.04.2019