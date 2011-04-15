Банк России на 24 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 71.7453 руб., курс доллара США - менее чем на копейку до 63.7906 руб.

Банк России на 24 апреля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 71.7453 руб. с 71.7210 руб., курс доллара США - менее чем на копейку до 63.7906 руб. с 63.7860 руб. 23 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 24 апреля увеличилась более чем на копейку (+0.02%) до 67.3702 руб. с 67.3568 руб. 23 апреля.







"AK&M" от 23.04.2019