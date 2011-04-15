Газпром хочет создать на Ковыктинском месторождении установку по производству СПГ

Газпром хочет создать на Ковыктинском месторождении установку по производству сжиженного природного газа. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.



Это позволит при бурении скважин заместить дизельное топливо газом - самым экологичным и экономичным видом топлива.



В настоящее время в строгом соответствии с графиком идет подготовка месторождения к промышленной эксплуатации. В частности, продолжается геологическое изучение месторождения, сооружение площадок для буровых установок и подъездных путей к ним. До конца года компания планирует построить здесь семь эксплуатационных скважин. Газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в газопровод "Сила Сибири" в конце 2022 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 23.04.2019