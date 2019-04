В "дочках" Газпрома прошли кадровые перестановки. Об этом говорится в материалах компании.



Так, Олег Андреев, ранее занимавший должность генерального директора ООО "Газпром проектирование", назначен заместителем начальника Департамента 307.



Генеральным директором ООО "Газпром проектирование", заместителем генерального директора ООО "Газпром инвест" назначен Владимир Вагарин, ранее занимавший должность генерального директора ПАО "ВНИПИгаздобыча".



Генеральным директором ООО "Газ-Ойл" вместо Николая Васильева назначен Сергей Иванин, ранее занимавший должности начальника Юридического управления ООО "Газпром межрегионгаз", генерального директора ООО "Газпром газэнергосеть".



ООО "Газпром проектирование" - 100%-ое дочернее общество ПАО "Газпром". Среди основных направлений деятельности - предынвестиционные исследования, разработка технико-экономических обоснований, нормативной технической и ценовой документации, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ.



ООО "Газ-Ойл" - 100%-ое дочернее общество ПАО "Газпром". Специализируется на развитии технологий производства, хранения и транспортировки СПГ.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



