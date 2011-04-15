Peugeot и Citroen отзывают более 10 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Пежо Ситроен РУС" отзывает 10.368 тыс. транспортных средств марки Peugeot и Citroen. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, отзыву подлежат 10.335 тыс. автомобилей марки Citroen (C1), Peugeot (107), реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года. Причиной отзыва транспортных средств является клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки. На транспортных средствах будет выполнена проверка стекла задней двери и, при необходимости, приклеивание петель к стеклу.



Также отзыву подлежат 32 автомобиля марки Peugeot (Traveller, Expert), Citroen (Spacetourer, Jumpy), реализованных с августа 2017 года по октябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств являются резьбовые крепления задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя. На транспортных средствах будет выполнена замена резьбовых креплений задней подвески.



Кроме того, отзыву подлежит 1 автомобиль марки Peugeot Traveller, реализованный в апреле 2018 года. Причиной отзыва транспортного средства является крепление рулевого механизма, которое может отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем. На транспортном средстве будет выполнена переустановка рулевого механизма.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Пежо Ситроен РУС" является официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке.



"AK&M" от 23.04.2019