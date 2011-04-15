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23/04/2019
14:14

Полёты по субсидированным маршрутам будут выполнять двенадцать авиакомпаний

Полёты по субсидированным маршрутам будут выполнять двенадцать авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

В частности, в ведомство поступили заявления от ПАО "Аэрофлот", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", АО "Авиакомпания "НордСтар", ПАО "ЮТэйр", АО "Авикомпания АЗИМУТ", АО "Авиакомпания АЛРОСА", АО "Нордавиа", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", АО Авиакомпания "ИрАэро", АО "Авиакомпания "Якутия", ООО "Северный Ветер", ООО "Авиакомпания "Икар".

Заявления были поданы в рамках правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, утвержденных постановлением Правительства РФ. Также в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, согласно распоряжению Правительства РФ.

Воспользоваться субсидируемым авиабилетом могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.


"AK&M" от 23.04.2019
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