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23/04/2019
14:05

В Москве перекроют ряд улиц в связи с подготовкой к параду 9 Мая

В Москве перекроют ряд улиц в связи с подготовкой к параду 9 Мая, сообщила столичная мэрия.

Так, полное перекрытие 24 апреля с 21:00 MSK ждёт Тверскую улицу. В этот же день с 22:00 MSK до окончания репетиции ограничат движение на улицах Ильинке, Варварке, Воздвиженке, а также на Большом Москворецком мосту.

Кроме того, 29 апреля и 4 мая с 17:30 MSK до 20:00 MSK, а также 7 и 9 мая с 05:30 MSK до 08:00 MSK перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе.

Помимо этого, 29 апреля и 4 мая с 17:30 MSK, а также 7 мая с 05:30 MSK до завершения мероприятия ограничат движение в центре города. Улицы Тверская, Воздвиженка, Болотная, Котельническая, Софийская, Раушская набережные, а также некоторые проезды и мосты в ЦАО будут перекрыты для водителей.

Полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади и других улицах 29 апреля и 4 мая с 22:30 MSK до завершения репетиции.

Вместе с тем, 7 мая с 10:00 MSK до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Мнёвники, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.

"AK&M" от 23.04.2019
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