В Москве перекроют ряд улиц в связи с подготовкой к параду 9 Мая, сообщила столичная мэрия.



Так, полное перекрытие 24 апреля с 21:00 MSK ждёт Тверскую улицу. В этот же день с 22:00 MSK до окончания репетиции ограничат движение на улицах Ильинке, Варварке, Воздвиженке, а также на Большом Москворецком мосту.



Кроме того, 29 апреля и 4 мая с 17:30 MSK до 20:00 MSK, а также 7 и 9 мая с 05:30 MSK до 08:00 MSK перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе.



Помимо этого, 29 апреля и 4 мая с 17:30 MSK, а также 7 мая с 05:30 MSK до завершения мероприятия ограничат движение в центре города. Улицы Тверская, Воздвиженка, Болотная, Котельническая, Софийская, Раушская набережные, а также некоторые проезды и мосты в ЦАО будут перекрыты для водителей.



Полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади и других улицах 29 апреля и 4 мая с 22:30 MSK до завершения репетиции.



Вместе с тем, 7 мая с 10:00 MSK до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Мнёвники, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.



"AK&M" от 23.04.2019