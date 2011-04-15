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23/04/2019
15:02

Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники

Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2019 года водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства.

Бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. Москвичи и гости города смогут оставить машину на любой улице, в том числе рядом с праздничными площадками, которые организуют в столице.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая. Государственным он стал в 1918 году. Сначала он назывался Днём интернационала, а позднее его переименовали в День международной солидарности трудящихся - Первое мая. Современное название праздник получил в 1992-м. В этом году 1 мая выпадает на среду. Нерабочими днями по случаю Праздника Весны и Труда также станут четверг (2 мая) и пятница (3 мая).

Праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Он отмечается каждый год 9 мая. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день. В этом году День Победы выпадает на четверг, выходным днём также станет пятница, 10 мая.

"AK&M" от 23.04.2019
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