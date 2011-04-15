АЛРОСА добыла крупный алмаз ювелирного качества на руднике "Интернациональный". Об этом говорится в сообщении компании.



Кристалл весом 118.91 карат был добыт 16 апреля. Это самая крупная находка за последние два года среди алмазов ювелирного качества на руднике "Интернациональный".



Добытый кристалл - с легким желтым надцветом, обладает ярко выраженными гранями, на одной из который есть комбинированный скол, а также небольшие включения в центральной зоне.



Добытый кристалл - один из самых крупных алмазов ювелирного качества, добытых на руднике "Интернациональный" за последние годы. Ранее подобный крупный алмаз ювелирного качества (109.61 карат) был добыт здесь летом 2017 года.



Кимберлитовая трубка "Интернациональная" была открыта в 1969 году геологами Ботуобинской экспедиции. Открытая разработка (карьером) месторождения велась с 1971 по 1981 год. Общая глубина карьера - 284 м. С 1999 года идет подземная отработка месторождения. К моменту начала разработки запасы месторождения трубка "Интернациональная" составляли более 100 миллионов карат алмазов. Данное месторождение является мировым лидером по содержанию алмазов, которые отличаются высоким качеством. Среднее содержание в разные периоды отработки достигало 12 кар/т, при среднем содержании 7 кар/т (в соответствии с рекомендациями Кодекса JORC). Это самое высокое в мире содержание каратов на одну тонну руды.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 23.04.2019