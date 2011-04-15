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23/04/2019
15:45

Стоимость чистых активов ПИФов в 2018 году выросла на 13.8% до 3.3 трлн руб.

Нетто-приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в 2018 году составил 236.3 млрд руб. Более половины прироста пришлось на закрытые фонды, ещё чуть более трети - на открытые фонды, ориентированные прежде всего на работу с физическими лицами. Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов выросла на 13.8% и превысила 3.3 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

В 2018 году нетто-приток инвестиций в открытые ПИФы достиг 84.3 млрд руб., что на 16.1% выше значения годом ранее. При этом темп прироста данного показателя снизился по сравнению c 2017 годом. Высокая чувствительность розничных инвесторов к краткосрочным колебаниям доходности фондов могла стать одной из причин замедления притока средств в открытые фонды, а повышение ставок по депозитам в конце года могло усилить эти тенденции. Средневзвешенная доходность этого типа фондов по итогам 2018 года составила 7.3%.

В сентябре 2018 года начали торговаться паи первого в России биржевого ПИФа, который является аналогом Exchange-traded fund (ETF) - крайне популярного у инвесторов в других странах. К концу 2018 года СЧА БПИФов составила около 1 млрд руб. Сравнительно низкое вознаграждение за доверительное управление биржевыми ПИФами, которые, как правило, нацелены на достижение доходности, близкой к доходности какого-либо бенчмарка (индекса), может привлечь новых инвесторов на рынок коллективных инвестиций.



"AK&M" от 23.04.2019
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