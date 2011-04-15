Срок работы рудника "Айхал" увеличится на 10 лет. Исследование подземного рудника "Айхал" позволило АЛРОСА принять решение о дальнейшей разработке рудника на 300 м вглубь, что позволит существенно пополнить сырьевую базу и продлить срок работы рудника до 2044 года, говорится в сообщении компании.



Руководство компании одобрило проект "Вскрытие и отработка запасов трубки "Айхал" в отметках -100 метра/-400 метра". Объем капиталовложений составит до 10 млрд руб. (данный объем инвестиций соответствует ранее запланированному в долгосрочной программе от 18 марта 2019 года). Реализация проекта позволит пополнить сырьевую базу горно-обогатительного комбината и компании АЛРОСА почти на 20 млн карат, а также ежегодно поддерживать уровень добычи в объеме 500 тыс. т руды до 2044 года. Изначально балансовые запасы составляли 6.2 млн т руды с окончанием срока эксплуатации месторождения в 2034-2035 годах.



В 2020 году будет достроен и введён в эксплуатацию основной откаточный горизонт -100 метра и начнется строительство вскрывающих выработок нижележащих горизонтов. Начало добычи запасов на новых горизонтах (в отметках - 100 метра/- 400 метра) предусмотрено не позднее 2027 года.



Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), основанный в 1986 году, осуществляет добычу алмазов на карьерах "Юбилейный", "Комсомольский", а также на подземном руднике "Айхал". Доля комбината в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА составляет 30%. По итогам 2018 года в АГОКе добыто почти 12 млн карат на сумму более $1.2 млрд. На комбинате работает 4.5 тыс. человек.



С 1999 года отработка трубки "Айхал" подземным способом ведется по проекту вскрытия рудного тела до отметки -100 метра. В 2017 году была произведена разведка глубоких горизонтов в отметках -100/- 400 метра с борта карьера и горизонта 0 метра. Полученные результаты позволили начать рассматривать варианты вскрытия рудного тела ниже - 100 метра.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 23.04.2019