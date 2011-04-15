Автовокзал в ТПУ "Саларьево" откроется осенью. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, транспортный узел, помимо станции метро, включает перехватывающие парковки, станции междугородных и пригородных автобусных маршрутов, торговый центр и международный автовокзал. "Площадь автовокзала составит около 5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 250 рейсов в день. По прогнозам, его услугами смогут пользоваться около 43 тыс. пассажиров", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что автовокзал планируется открыть осенью этого года.



"Между автовокзалом и основным терминалом ТПУ будет организован пешеходный переход по принципу "сухие ноги", то есть пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу", - пояснил М.Хуснуллин.



Напомним, транспортно-пересадочный узел "Саларьево" в Новой Москве открылся 22 апреля.



"AK&M" от 23.04.2019