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23/04/2019
15:08

Автовокзал в ТПУ "Саларьево" откроется осенью

Автовокзал в ТПУ "Саларьево" откроется осенью. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, транспортный узел, помимо станции метро, включает перехватывающие парковки, станции междугородных и пригородных автобусных маршрутов, торговый центр и международный автовокзал. "Площадь автовокзала составит около 5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 250 рейсов в день. По прогнозам, его услугами смогут пользоваться около 43 тыс. пассажиров", - сказал М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что автовокзал планируется открыть осенью этого года.

"Между автовокзалом и основным терминалом ТПУ будет организован пешеходный переход по принципу "сухие ноги", то есть пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу", - пояснил М.Хуснуллин.

Напомним, транспортно-пересадочный узел "Саларьево" в Новой Москве открылся 22 апреля.

"AK&M" от 23.04.2019
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