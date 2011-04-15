Кабмин изменил порядок ценообразования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Правительство РФ изменило порядок ценообразования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Установлено, что в расходы на транспортирование отходов включаются расходы на транспортирование отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе на временные объекты размещения ТКО.



Кроме этого, Правила регулирования тарифов в сфере обращения с отходами дополнены новым основанием - выдача соответствующего предписания органами государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов.



Субъектам Федерации рекомендовано в трёхмесячный срок пересмотреть утверждённые тарифы с учётом принятых решений.



Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО, подчёркивает кабинет министров.







"AK&M" от 23.04.2019