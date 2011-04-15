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23/04/2019
14:54

Кабмин изменил порядок ценообразования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Правительство РФ изменило порядок ценообразования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлено, что в расходы на транспортирование отходов включаются расходы на транспортирование отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе на временные объекты размещения ТКО.

Кроме этого, Правила регулирования тарифов в сфере обращения с отходами дополнены новым основанием - выдача соответствующего предписания органами государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов.

Субъектам Федерации рекомендовано в трёхмесячный срок пересмотреть утверждённые тарифы с учётом принятых решений.

Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО, подчёркивает кабинет министров.



"AK&M" от 23.04.2019
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