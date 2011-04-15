ЛУКОЙЛ добыл 100 млн т нефти на месторождении Западная Курна-2

Накопленная добыча нефти на месторождении Западная Курна-2 в рамках успешной реализации первой фазы проекта достигла 100 млн т. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



На месторождении пробурено 184 скважины, среднесуточная добыча составляет 400 тыс. барр. в сутки.



Для управления добычей на месторождении ПАО "ЛУКОЙЛ" применяет концепцию интеллектуального месторождения, которая позволяет в реальном времени контролировать и, при необходимости, корректировать производственные показатели.



В 2018 году компания приступила к реализации второго этапа разработки месторождения, который предусматривает увеличение добычи до 480 тыс. барр. в сутки в 2020 году с последующим выходом на "полку" 800 тыс. барр. в сутки в 2025 году. В январе 2019 года началось бурение 28 скважин на кустовой площадке N 4. На данный момент заключены контракты на бурение 57 эксплуатационных скважин, в том числе 54 скважины на формации Мишриф и 3 скважины на формации Ямама.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 23.04.2019