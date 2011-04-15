Пассажиры поездов получили возможность переоформить билеты на более дешевые, вернув разницу в цене. Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Минюстом России, говорится в сообщении профильного министерства.



Сейчас пассажир имеет возможность приобрести билет на поезд дальнего следования не более, чем за 90 суток до планируемой поездки. За это время цена билета на то же направление и той же категории поездки может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Это связано с динамической системой ценообразования на билеты в поезда дальнего следования.



Например, пассажир приобрёл билет по низкой цене за 90 суток до отправления поезда. В случае изменения своих планов он имеет возможность переоформить билет. Как правило, чем ближе дата поездки, тем выше будет стоимость проездного документа. Ввиду того, что билет меняется без доплат со стороны пассажира, это ведёт к финансовым потерям перевозчика.



Возможна и обратная ситуация, когда пассажир, приобретая по высокой цене билет на поезд, отправляющийся на следующий день, принимает решение переоформить билет и выехать тем же поездом позднее, когда будет действовать пониженный тариф. Это, в свою очередь, приводит к денежным потерям пассажира, поскольку разница в цене билета не возвращается.



Чтобы урегулировать эти вопросы, Минтранс внёс дополнение в правила перевозок пассажиров, багажа, и грузобагажа железнодорожным транспортом. Теперь, в случае переоформления ранее приобретенного билета на более дешевый вариант, пассажиру будет возвращаться разница в стоимости. Если же переоформленный билет на новую дату отправления стоит дороже, то, соответственно, разница в цене будет взиматься уже с пассажира.



При разработке приказа Минтранс руководствовался стремлением минимизировать возможные риски для граждан. Ведь ситуация, при которой перевозчик терпит убытки, потенциально приводит к снижению уровня комфорта перевозок. Таким образом, утвержденные изменения обеспечивают интересы как пассажиров железных дорог, так и перевозчика.



"AK&M" от 23.04.2019