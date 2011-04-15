ВТБ предоставил компании "Русский Уголь", входящей в ПФГ "Сафмар" М.Гуцериева, кредит на 3.7 млрд руб. сроком на 5 лет

ВТБ предоставил АО "Русский Уголь", входящему в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева, кредит в размере 3.7 млрд руб. сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Заёмные средства предприятие направит на рефинансирование задолженности в других банках и осуществление своей текущей деятельности.



Группа компаний "Русский Уголь" основана в 2002 году. Объём балансовых запасов угля превышает 1 млрд т. Производственные активы группы расположены в Амурской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. В состав группы входят шесть угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. Продукция компании поставляется потребителям в 60 субъектах РФ и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.













"AK&M" от 23.04.2019