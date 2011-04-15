Экспорт продукции АПК из ЮФО увеличится в 1.5 раза к 2024 году, Д.Патрушев

Экспорт продукции АПК из ЮФО увеличится почти в 1.5 раза к 2024 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе совещания, посвящённого развитию экспортного потенциала Южного федерального округа, которое состоялось 23 апреля в Астрахани, говорится в сообщении Минсельхоза.



По словам Д.Патрушева, Южный федеральный округ по праву считается житницей страны, ежегодно обеспечивая более 25% российского валового сбора зерновых и зернобобовых культур. В целом в настоящее время округ занимает третье место в России по объёмам производства продукции АПК.



Кроме того, ЮФО является абсолютным лидером по отправке зерновых на экспорт через морские порты - в прошлом году объем перевалки составил 45.7 млн т или 95% от общероссийского показателя. Вместе с тем Министр обратил внимание, что для обеспечения растущего экспортного потенциала необходимо довести мощности перегрузки зерна до 65 млн т, в первую очередь за счет глубоководных портов Азово-Черноморского бассейна.



"По нашим прогнозам, к 2024 году регион увеличит экспорт сельхозпродукции почти в полтора раза: с нынешних $8.4 млрд до $12.2 млрд. Доля ЮФО в общем объёме планируемого российского экспорта составит 27.1%, что позволит округу занять одну из лидирующих позиций по экспорту в стране", - отметил глава Минсельхоза.



Чтобы достичь целевых показателей экспорта Южный федеральный округ должен не только развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, но и значительно увеличить производство продукции АПК к 2024 году. "В частности, необходимо нарастить валовой сбор зерновых культур - до 35.6 млн т, масличных культур - до 6.7 млн т. Также следует увеличить производство скота и птицы до 1.7 млн т, производство молока - до 4 млн т", - подчеркнул министр.



Для высокопродуктивной работы сельхозпроизводители должны получать поддержку в полном объёме и вовремя - например, на сезонные полевые работы. Минсельхоз России еще 15 февраля направил в регионы весь объём предусмотренных средств. Наибольший уровень их доведения до получателей в ЮФО зафиксирован в Волгоградской и Астраханской областях - более 27% и 18.5% от годовых лимитов соответственно. Однако не все регионы округа делают это своевременно. В частности, как уточнил Д.Патрушев, Краснодарский край и Севастополь еще не начали перечислять средства аграриям. Между тем это является залогом выполнения стратегических планов развития АПК, в связи с чем Минсельхоз России будет уделять особое внимание контролю за доведением господдержки. По словам Министра, уже в ближайшее время он проведёт селектор с регионами по данному вопросу.



"AK&M" от 23.04.2019