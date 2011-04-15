Первая очередь парка "Остров Мечты" будет готова к сентябрю. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко, слова которого приводятся в сообщении, "на стройке задействовано 2.7 тыс. человек - этого количества достаточно. Работы идут в графике". Он пояснил, что на стройплощадке парка развлечений монтируется оборудование аттракционов, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, началась отделка помещений.



Напомним, тематический парк "Остров Мечты" строится в Нагатинской пойме. Он будет поделён на восемь зон: "Маугли в стране динозавров", "Замок Снежной королевы", "Сказочная деревня", "Монстры на каникулах", "Черепашки-ниндзя", "Кафе хеллоу китти", "Деревня смурфиков", "Гонка мечты".



"AK&M" от 23.04.2019