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23/04/2019
17:06

Первая очередь парка "Остров Мечты" будет готова к сентябрю

Первая очередь парка "Остров Мечты" будет готова к сентябрю. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко, слова которого приводятся в сообщении, "на стройке задействовано 2.7 тыс. человек - этого количества достаточно. Работы идут в графике". Он пояснил, что на стройплощадке парка развлечений монтируется оборудование аттракционов, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, началась отделка помещений.

Напомним, тематический парк "Остров Мечты" строится в Нагатинской пойме. Он будет поделён на восемь зон: "Маугли в стране динозавров", "Замок Снежной королевы", "Сказочная деревня", "Монстры на каникулах", "Черепашки-ниндзя", "Кафе хеллоу китти", "Деревня смурфиков", "Гонка мечты".

"AK&M" от 23.04.2019
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