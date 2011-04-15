Цены на продовольствие в ЕС с начала года выросли на 1%, в РФ - на 3.1%

В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0.6%, в ЕС снизились на 0.2%. С начала года в РФ цены увеличились на 3.1%, в ЕС - на 1%. Об этом говорится в сообщении Росстата на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС заметно снизились цены на овощи, стали дешевле масла и жиры, а также рыба и морепродукты. Среди государств ЕС овощи существеннее всего подешевели в Финляндии (10.5%), Италии и Хорватии (4.3%); масла и жиры - в Германии (1.7%), на Кипре (1.3%); рыба и морепродукты - в Хорватии (2.7%), Дании (2.5%), на Мальте (2%).



Вместе с тем в большинстве стран ЕС в марте был отмечен прирост цен на фрукты (в том числе в Бельгии, Хорватии, Латвии он составил более 5% за месяц), а также на хлебобулочные изделия и крупы; молочные изделия, сыры и яйца и на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.



В России в марте наибольший прирост цен отмечен на овощи - 3.4% (в среднем по странам Европейского союза цены на них снизились на 2%). Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0.9% (0.3%), рыба и морепродукты - на 0.5% (в ЕС цены на эту группу товаров снизились на 0.1%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились на 0.4% (в среднем по странам ЕС - на 0.2%), на фрукты; масла и жиры - на 0,3% (в ЕС фрукты стали дороже на 0.4%, масла и жиры подешевели на 0.3%). В России, как и в среднем по ЕС, цены на молочные изделия, сыры и яйца выросли на 0.2%, на мясо и мясопродукты - на 0.1%.



С начала года в ЕС наибольший прирост потребительских цен среди наблюдаемых групп продуктов питания был отмечен на овощи и на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты. Практически во всех странах Европейского союза заметно повысились цены на хлебобулочные изделия и крупы.



Овощи значительнее всего подорожали за этот период в Болгарии (на 21.5%), Румынии (на 19.4%), Венгрии (на 19.3%), Литве, на Кипре, в Словакии, Греции (10.1-15.2%); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - в Венгрии, Литве, Ирландии, Польше, Латвии, Словакии, Хорватии (2.5-3.2%).



Цены на хлебобулочные изделия и крупы более всего увеличились в Словакии (4.2%), Нидерландах, Венгрии, Латвии, Чехии (2-2.7%).



В России с начала года наибольший прирост цен, как и в ЕС, был отмечен на овощи - 20.8% (в среднем по странам Европейского союза - 3.9%). Фрукты подорожали на 4.1% (в среднем по ЕС - на 0.8%), хлебобулочные изделия и крупы - на 2.9% (0.9%). Рыба и морепродукты; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты стали дороже на 1.6% (в ЕС - на 0.5% и 1.2% соответственно), масла и жиры - на 1.1% (в ЕС цены не изменились), молочные изделия, сыры и яйца - на 0.8% (0.5%), мясо и мясопродукты - на 0.7% (0.3%).



"AK&M" от 23.04.2019