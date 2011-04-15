Портфель микрофинансовых организаций в 2018 году вырос на 45% до 163.6 млрд руб. Количество действующих договоров увеличилось на 44% до 9.4 млн. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на данные информационно-аналитического материала "Тенденции микрофинансового рынка, 2018".



Рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении численности МФО (-12% за 2018 год), которая на 1 января 2019 года составила 2002 компании (53 МФК и 1949 МКК). Данный тренд обусловлен работой Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу недобросовестных и недействующих игроков: на рынке остаются наиболее устойчивые организации, соблюдающие правила работы и соответствующие требованиям и ограничениям, установленным законодательством.



Развитие рынка в 2018 году происходило на фоне адаптации к ранее введенным регулятивным требованиям, направленным на повышение устойчивости компаний, сдерживание темпов роста PDL-сегмента и защиту потребителей от чрезмерной долговой нагрузки. На 2018 год пришлось окончание переходного периода по резервированию, ужесточение условий создания резервов при наступлении просрочки по PDL-займам (100% уже с 91 дня), введение повышающего коэффициента 10% для PDL-займов (при расчете достаточности капитала) и подготовка к новым ограничениям предельной задолженности заёмщика.



Драйвером роста рынка остаётся спрос на микрофинансовые продукты со стороны физических лиц: рост портфеля займов в этом сегменте за 12 месяцев 2018 года составил 51% (в том числе за счет растущего спроса на POS-микрозаймы), при этом доля потребительских займов в структуре совокупного портфеля МФО увеличилась до 82%. Развитие сегмента в 2018 году происходило в основном за счет среднесрочных потребительских микрозаймов (Installments): соответствующий портфель за 12 месяцев увеличился более чем наполовину (+52%).



В 2018 году продолжилось развитие сегмента онлайн-займов: данный портфель за 12 месяцев вырос в 2 раза до 31.6 млрд руб. до 19% совокупного портфеля МФО. Рост объёма онлайн-займов в том числе обусловлен переходом в онлайн-формат ряда компаний с целью сокращения расходов и адаптации бизнеса под вводимые с начала 2019 года ограничения ежедневной процентной ставки и предельной задолженности заёмщика.



Несмотря на активный рост портфеля МФО, доля просроченных займов (NLP 90+) в течение 2018 года оставалась на уровне 22.5-26.5%, который соответствовал значениям 2017 года.



Совокупная чистая прибыль по рынку МФО в 2018 году составила 10.87 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2019